ياسر جلال لـ"الفجر الفني": "لمس أكتاف" نجح في رسالته.. وقرار مجلس النواب بجدولة الأدوية أسعدني (حوار)





ياسر جلال نجم استطاع منذ ظهوره على الشاشة خطف الجمهور ومحبيه بأدائه المتزن وتأنيه في اختيار أعماله حتى ظهر في أولى بطولاته المطلقة "ظل الرئيس" والذي تخطى به جميع الحواجز ونجح بشكل غير متوقع، ليتحدى نفسه من جديد في "رحيم" حيث استطاع أن يبكي جمهور العمل في نهاية حلقاته مع "وداع رحيم".





ويطل علينا هذا العام بمسلسل "لمس أكتاف" الذي استطاع ان يقوم بمهمته في توعية الجمهور بالأدوية الغير مجدولة ليظهر النائب علاء عابد في احدي جلسات مجلس النواب ويطالب بجدولة ادوية بعد عرض العمل، وتعتبر خطوة هامة لعمل اجتماعي، وكان لـ" الفجر الفني " هذا الحوار معه، ومن المقرر أن ننشر غدًا رد النجم ياسر جلال على متابعي صفحات "الفجر الفني".





*فتحي عبد الوهاب نجم رمضان وحنان مطاوع وحش تمثيل

*كرم جابر لديه كاريزما وقبول على الشاشة

*العمل جماعي وليس بطولة شخص بمفرده

*هذه علاقتي برامز في فيلمه الجديد





في البداية.. ما سر انجذابك لمسلسل "لمس أكتاف"؟

هاني سرحان الكاتب كان هو طرح الفكرة دي وعجبتني جدًا وعجبت حسين المنباوي مخرج العمل لأن قضية المخدرات من أخطر القضايا اللي ممكن تواجه المجتمع فهي أكبر ظاهرة سلبية ممكن تظهر في أي مجتمع من المجتمعات فالمخدرات موجودة طول الوقت وطبعًا أجهزة الدولة بتحاربها بكل ما تملك من قوة يعني ومن وقت للتاني لازم يظهر عمل مهم يواكب التطور اللي بيحصل في عالم المخدرات لأن في أنواع جديدة ظهرت بسبب تحايل التجار والمتعاطين على القانون.





ما رأيك في تصريحات مجلس النواب الفترة الاخيرة بخصوص الأدوية الغير المجدولة بعد عرض العمل؟

سعيد للغاية وشعرت إني نفذت مهمتي من العمل قبل نهاية عرضه ففي الفترة الأخيرة انتشرت أنواع غير مجدولة وفي نفس الوقت كان لا يوجد انتباه لخطورة هذه الأنواع خاصة الاستروكس والحمد لله المسلسل كان بيناقش القضية دي وانتشار مخدر الاستروكس بين الشباب واعتقد انه كان اختيار موفق جدًا من المؤلف هاني سرحان.





مارأيك في اختيارات فريق العمل وخاصة حنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب؟

طبعا النجم الكبير فتحي عبد الوهاب، أنا بعتقد إنه نجم رمضان السنة دي وكمان النجمة حنان مطاوع، وطبعًا فتحي أدائه جبار فنان عظيم وأنا كان شرف ليا إننا نشتغل مع بعض وحنان مطاوع ممثلة عبقرية وحش تمثيل طبعا دة رأيي من زمان ورأي كل الناس فيهم هما الاتنين تحديدا.





وإيمان العاصي عاملة دور جبار في لمس أكتاف وخالد كمال أدائه على أعلى مستوى ومحمد عز ومجدي فكري وشريف الدسوقي يعني في مجموعة ممثلين عباقرة في المسلسل، مع وجود طبعًا مخرج كبير طبعا زي الأستاذ حسين المنباوي مايسترو العمل كان بيوجهنا كلنا وهو بصراحة كان مختار كل كاست الممثلين إضافة لإسلام عبد السميع مدير التصوير الرائع وأحمد عباس مهندس الديكور ومصطفي الحلواني مؤلف الموسيقي التصويرية للعمل يعتبر عناصر قوية جدًا أضافت كتير جدا للعمل وساعدت في قبول المشاهدين للعمل.





لماذا تم اختيار كرم جابر وتم انضمامه ل"لمس أكتاف"؟

كرم جابر بطل رياضي كبير كان وجوده مهم في المسلسل لإضفاء مصداقية للأحداث لأن الدراما بتتبني في المسلسل على ماتش مصارعة في البداية يعني وكان لازم الناس تصدق فكان وجوده كابتن كرم مهم واشتغل على نفسه كتير خد ورشة تمثيل عند مروة جبريل واجتهد جدًا في أداء دوره وهو بالفعل كان مفاجأة وكان لديه حضور عالي وهو كممثل هايل بصراحة.





هل تتابع ردود الأفعال حول العمل ولمن تحب توجيه الشكر؟

أتابع ردود الأفعال بالرغم من عدم تواجدي على السوشيال ميديا ولكن بتابع من خلال أصدقائي وبشكر كل الجمهور على السوشيال ميديا والتعليقات المميزة بتوصلنا ودافع كبير للنجاح وتقديم الأفضل.





وبشكر كل النقاد على آرائهم وشركة سينرجي، على الدعم الكبير اللي قدمتهولنا الأستاذ تامر مرسي والأستاذ حسام شوقي ما بخلوش على المسلسل بأي شئ وكانوا واقفين في ظهرنا طول الوقت وبشكر كل فريق العمل منهم المؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي ونجاح مسلسل "لمس أكتاف" ينسب لكل فريق العمل مش لشخصي المتواضع وشغلتنا عمل جماعي كلنا فريق محدش فينا أحسن من حد ومحدش فينا مميز عن حد كلنا مع بعض والحمد لله أصدقاء وسعداء إن إحنا بنشتغل مع بعض وكل سنة وإنتوا طيبين.





هل تابعت أي أعمال أخرى لأصدقائك في هذا الموسم؟

للأسف أقوم بتصوير "لمس أكتاف" حتى نهاية رمضان ولكن ببارك للجميع على مسلسلاتهم وبتمنى ليهم دايمًا النجاح والتوفيق وهتفرج بعد رمضان على كل الأعمال.





ما حقيقة ظهورك مع رامز جلال في "سبع البرومبة"؟

هظهر رامز في فيلمه "سبع البرومبة" كضيف شرف وفي المستقبل لو في أي سيناريو أو موضوع ينفعنا أكيد هنشتغل مع بعض.



