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مشهد لمحمد رمضان في "زلزال" يصدم الجمهور ويتسبب في موجة سخرية

الأحد 19/مايو/2019 - 07:31 ص
مشهد لمحمد رمضان في زلزال يصدم الجمهور ويتسبب في موجة سخرية
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الفجر
 
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موجة من السخرية انطلقت على الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد في مسلسل "زلزال" الذي يعرض حاليًا على الشاشة في رمضان، وجده البعض مكررًا مع آخر كان ضمن مسلسل "الأسطورة".

محمد رمضان أطل في أحد مشاهد مسلسل "زلزال"، وهو يتقدم للزواج من فتاة ثرية فيسخر والدها منه وينصحه بعدم التفكير في الأمر، وهنا لاحظ الجمهور أن هذا المشهد مستنسخ من مشهد في مسلسل "الأسطورة" لنفس البطل.

وكان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة"، يطلب الزواج من حبيبته "تمارا"، ويخبره والدها أن هناك فرق اجتماعي كبير بينهما فيطلب منه عدم التفكير في الأمر مرة أخرى.

وبسبب مشهد تقدم محمد رمضان لأسرة ثرية للزواج، انطلقت موجة من التعليقات الساخرة منها تركيب صورة للمقارنة بين المشهدين في مسلسلي "الأسطورة" و"زلزال" مع تعليق لمحمد رمضان: "لاحظوا حضراتكم إني بغير البدلة اللي بلبسها عشان أنوع والناس متزهقش".

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض مسلسل "زلزال" للسخرية، فقد سبق أن اعترض الجمهور على ظهور محمد رمضان بأكثر من شخصية داخل العمل الواحد، وهذا ما فعله من قبل في مسلسل "نسر الصعيد".

الجدير بالذكر أن مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان ينال مشاهدة عالية، خاصة مع ظهور الفنانة حلا شيحة لأول مرة بعد عودتها للتمثيل من جديد

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