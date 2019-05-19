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محمد الشرنوبي لـ"علي الطيب" عن دوره في "قابيل": خطوة عنيفة بعد "أهو ده اللي صار"

الأحد 19/مايو/2019 - 05:15 ص
محمد الشرنوبي لـعلي الطيب عن دوره في قابيل: خطوة عنيفة بعد أهو ده اللي صار
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شيماء عطية
 
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أشاد المطرب محمد الشرنوبي، بصديقه الفنان الشاب علي الطيب، ودوره في مسلسل "قابيل"، الذي يشارك في سباق رمضان لعام ٢٠١٩.



ونشر "الشرنوبي" صورة لـ"الطيب" من المسلسل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كنت عارف إن فيه فرصة كده لما تجيله هيستغلها استغلال قليل الادب ومخليني مبسوط وأنا شايف أخويا بينجح و بيحقق اللي نفسه فيه،، مبروك يا حبيبي أول خطوة عنيفة حقيقية بعد أهو دة  اللي صار طبعًا.


مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.
محمد الشرنوبي لـ"علي الطيب" عن دوره في "قابيل": خطوة عنيفة بعد "أهو ده اللي صار"
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