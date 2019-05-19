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"شيرين" توضح قصة "صورصار" مسرحية "المتزوجون"

الأحد 19/مايو/2019 - 03:23 ص
شيرين توضح قصة صورصار مسرحية المتزوجون
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نعيم يوسف
 
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قالت الفنانة "شيرين"، إنها استوحت لفظ "صورصار"، في مسرحية المتزوجون، التي قامت ببطولتها أمام الفنان سمير غانم، من إحدى صديقاتها.

ولفتت في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه لديها صديقة في المعهد، تدعى "حنان"، كانت تقول إنها عندما ترى الصرصار ترشه بـ"البرفان"، وعندما قامت بدور "لينا" في المسرحية تحدثت بهذه الطريقة.

وتابعت، أنه حتى موقف قفز الدجاجة لم يكن مرتبًا، ولكنها طلبت من سمير غانم أن يلحق بها لكي لا تقفز على الجمهور.
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