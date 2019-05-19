عاجل.. الجبير: في حالة اختيار الطرف الآخر الحرب السعودية سترد بكل قوة وحزم





أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.





قال إنه لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام.





أكد أن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية ترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرارظت وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية





وأضاف الجبير، إن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.





وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، مؤكدًا أن المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع قيام الحرب.





وأكد الجبير أن القمتان ستبحثان العدوان الإيراني، لافتًأ إلى أن قطر دولة من مجلس التعاون وهي أساءت لدول مجلس التعاون.



