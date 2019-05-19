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أمير مرتضى يوجه رسالة إلى نجوم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

الأحد 19/مايو/2019 - 01:17 ص
أمير مرتضى يوجه رسالة إلى نجوم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان
امير مرتضى
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رامي بشاي
 
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وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الشكر لمسئولي فريق نهضة بركان المغربي على حسن الاستقبال للبعثة منذ وصولها المغرب، مشيرا إلى أن الزمالك سيرد على استقبالهم بترحاب شديد في بلدهم التاني مصر.

وأضاف أمير مرتضى أن مباراة الزمالك ونهضة بركان التى ستقام مساء الأحد ستكون بين فريقين كبيرين وتليق بوصولهما إلى نهائي الكونفيدرالية.

وأكد أمير مرتضى ثقته في لاعبي الزمالك موضحا أن اللاعبين يعرفون أهمية اللقاء جيدا والاستعدادات للمباراة جاءت قوية وسنقدم عرضا يليق بالفريق .

وأتم المشرف على الكرة بالزمالك بأن المباراة النهائية للكونفيدرالية من شوطين في المغرب ومصر وهدفنا الفوز بالبطولة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان مساء الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المغرب.

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