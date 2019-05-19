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نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على التسجيل أمام نهضة بركان بطريقة واحدة!

الأحد 19/مايو/2019 - 01:11 ص
نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على التسجيل أمام نهضة بركان بطريقة واحدة!
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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يؤمن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، بقدرة الفريق الأبيض على التسجيل في شباك نهضة بركان مساء اليوم بذهاب نهائي الكونفيدرالية في المغرب.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك عليه الضغط على دفاع نهضة بركان لأنه لا يملك القدرة على بناء الهجمة.

وأضاف أن ثلاثي وسط هجوم الزمالك عليهم الالتزام بالأدوار الدفاعية، كما يجب أن يكون طارق حامد هادئ وحريص في عدم الحصول على إنذار لأنه سيغيب في هذه الحالة عن لقاء الإياب.

وتابع أن الزمالك عليه الاعتماد على تقارب الخطوط، مشيرًا إلى أن الأبيض في أسوأ أحواله سيتعادل أما إذا خسر سيقع في أزمة كبيرة.

ولفت إلى أن الظهير الأيمن لنهضة بركان يجيد إرسال العرضيات بعد خط المنتصف مباشرة ويسدد الركلات الثابتة بمهارة عالية.

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