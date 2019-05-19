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نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة (صور)

الأحد 19/مايو/2019 - 12:32 ص
نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة (صور)
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الفجر الفني
 
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حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير علي حضور حفل الإفطار الذي أقامه هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة

كان ضمن الحضور حمدي الوزير، المنتج هاني محروس وحرمه عفاف، المطرب مصطفي حجاج ، ميمي فؤاد، د.شريف ذكي، عصام سالم، عماد البصندلي، رامز سليمان، فادي صبحي، محمود عبد الستار، عمرو محسن، احمد رضا، عبده العماري، مصفف الشعر زيزو وغيرهم ممن تبادلوا التهاني بالشهر الكريم.

نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة (صور)
نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة (صور)
نجوم الفن والمشاهير في إفطار هادي عادل ومحمود فكري بأحد المطاعم الشهيرة (صور)
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