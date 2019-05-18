لاعب فريق الشباب يتواجد في مران الأهلي استعدادا للإسماعيلي

انتظم عربي بدر لاعب فريق الشباب الذي يتواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.





وتعافى اللاعب من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية والتي نفذ علي إثرها برنامجا علاجيًا وتأهيليا خلال الفترة الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.‎



