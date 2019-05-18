مقتل عناصر حوثية في انفجار عبوة ناسفة بجبهة مريس

أكدت مصادر محلية في محافظة الضالع، أن عناصر من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، مساء السبت، في انفجار عبوة ناسفة بجبهة مريس.











وقالت المصادر، كما أورد موقع "مسام" التابع للمشروع السعودي لنزع الألغام الحوثية في اليمن، إن العناصر الحوثية حاولت زرع العبوة الناسفة في طرف جبل وينان، لتأمين مواقعها تحسباً لأي هجوم مباغت من قوات الجيش الوطني والمقاومة، إلا أنها انفجرت مخلفة قتلى وجرحى.











وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، تخوض معركة ضارية مع ميليشيات الحوثي في جبهة حجر غرب قعطبة جرى خلالها استعادة التبة السوداء بالعبارى.