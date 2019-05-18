سامية حسين تكشف تفاصيل ضريبة "الفرجة" ومقدارها
السبت 18/مايو/2019 - 11:30 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بوقف ضريبة الأرضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات، للتخفيف عن المزارعين.
وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ضريبة على الملاهي وحفلات المسرح والغنائية، والسينما سواء أفلام عربي أو أجنبية وتسمى ضريبة "الفرجة"، مشيرة إلى أن ضريبة 25% من قيمة تذاكر الحفلات الغنائية، والأفلام الأجنبية 10% والأفلام العربية 10%.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن حد الإعفاء للضريبة العقارية 2400 جنيه حتي ديسمبر 2021.
ونوهت إلى أن الجامعة الألمانية دفعت ضريبة غير مستحقة لإقامتها حفلا غنائيا مجانيا، لأنها لم تعرف الإجراءات المتبعة في تلك المواقف.
وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ضريبة على الملاهي وحفلات المسرح والغنائية، والسينما سواء أفلام عربي أو أجنبية وتسمى ضريبة "الفرجة"، مشيرة إلى أن ضريبة 25% من قيمة تذاكر الحفلات الغنائية، والأفلام الأجنبية 10% والأفلام العربية 10%.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن حد الإعفاء للضريبة العقارية 2400 جنيه حتي ديسمبر 2021.
ونوهت إلى أن الجامعة الألمانية دفعت ضريبة غير مستحقة لإقامتها حفلا غنائيا مجانيا، لأنها لم تعرف الإجراءات المتبعة في تلك المواقف.
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