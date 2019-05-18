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محمد كنو يتوج بجائزة أفضل لاعب سعودي.. وبن مصطفى يحصد القفاز الذهبي

السبت 18/مايو/2019 - 11:04 م
محمد كنو يتوج بجائزة أفضل لاعب سعودي.. وبن مصطفى يحصد القفاز الذهبي
محمد كنو
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حسن شحاتة
 
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توج اللاعب محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب سعودي، خلال حفل توزيع جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

كما توج فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بجائزة أفضل حارس في بطولة الدوري، وشهد الحفل تواجد العديد من الكوادر الرياضية البارزة داخل المملكة العربية السعودية، ويقام الحفل في نسخته الأولى لجائزة رابطة الدوري السعودي، المقام حاليًا في الرياض.

الجدير بالذكر أن النصر توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، بعد صراع طويل بعد صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.

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