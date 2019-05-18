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فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)

السبت 18/مايو/2019 - 11:02 م
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
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أشعلت فرقة سوهاج للفنون الشعبية، مسرح نقابة الصحفيين، في حفلها الفني الذي قدمته مساء اليوم في النقابة، في ليلة من الليالي الفنية الرمضانية التي تنظمها لجنة النشاط.

وتقدم حسين الزناتي السكرتير العام المساعد للنقابة، ورئيس لجنة النشاط، بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، على تعاونهما مع نقابة الصحفيين لتنظيم هذه الليالي الفنية للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان.

‏‎ولاقى العرض تفاعل كبير بين جموع الصحفيين وأسرهم على مسرح النقابة، وعرضت برنامج فنيًا حافلًا، منها فقرة "العارف بالله"، و"التنورة"، "الربابة"، و"فن المربع"، و"الخلخال"، و"التحطيب".
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور)
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