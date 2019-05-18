أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. زيدان يهدد بالرحيل لهذا السبب ونيمار يشترط ضم نجم لليفربول للانتقال للريال

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الصدام بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هازارد يمنع ريال مدريد من التعاقد مع صلاح

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ​زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في​ ضم مهاجم جديد ليكون برفقة البلجيكي المنتظر قدومه إلى الملكي ​إيدين هازارد​ في الفترة المقبلة.





وأكد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن زيدان طلب من إدارة الفريق الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لينضم إلى اللاعبين هازارد وبنزيما.





وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه من الصعب جدًا أن يتمكن ريال مدريد من الحصول على توقيع صلاح في الموسم المقبل لأنه من نجوم الفريق الإنجليزي بالإضافة إلى ذلك أن الريال ليست لديع القدرة المالية لشراء صلاح وهازارد في فترة انتقالات واحدة.





وذكر الموقع الإنجليزي بأن لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بات قريب جدًا من الملكي مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني.





- زيدان يحرج جريزمان

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إنه يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام ريال بيتيس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".





وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نريد أن نقول وداعا لمشجعينا بتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونرسل رسالة بأننا سنعود للموسم المقبل مع الكثير من العمل.. هناك الكثير من الحديث حول ما سيحدث ، من سيبقى ، أو من سيغادر ، أو إذا قلت وداعًا لكيلور أم لا".





وتابع :"الشيء الوحيد الذي قلته هو أننا نملك هدف ، وأكرر أنه في العام المقبل سيكون الهدف واضحًا للغاية.. غدا بيل سيكون مع المجموعة وسنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً".





وواصل زيدان: "ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل ، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه هي آخر مباراة لبيل معنا".





‫وحول رغبة ريال مدريد في ضم جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد قال :"لست أنا من يجب أن يتحدث عن ذلك ، يجب أن يتحدث اللاعب إلى أين سيذهب فاهتمامي الوحيد الآن هو لعب مباراة الغد بشكل جيد جيدا".





- حلم محمد صلاح وريال مدريد يتبخر

رفض فريق ليفربول الإنجليزي فكرة رحيل نجمه محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن انتقال نجم ليفربول إلى النادى الملكى يعد أمرًا صعبًا للغاية للعديد من لأن صلاح أحد نجوم كتيبة يورجن كلوب ولا يوجد أي نية من إدارة الريدز لبيعه.





وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يمكنه توفير المبلغ المالي المطلوب فى محمد صلاح فى حال موافقة ليفربول على بيعه.





- نيمار يشترط التعاقد مع نجم ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد

حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، شرطه للموافقة على الانتقال واللعب في صفوف ريال مدريد وذلك في الفترة المقبلة.





وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن بعد أنباء رحيل أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف، فقد تم وضعه على رادار باريس سان جيرمان رغم أنه اقترب من برشلونة.





وأشار الموقع الاسباني، أن البرازيلي نيمار قد أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يريد الانتقال إلى الأبيض ولكن هناك شرط وحيد وهو التعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.





وستكون هناك صعوبات كبيرة في طريق ريال مدريد نحو التعاقد مع فيرمينو والذي يعد عنصراً أساسياً في تشكيلة يورجن كلوب بجانب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.





- زيدان: سأرحل عن ريال مدريد بهذه الطريقة

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على ما أثير حول تدخل فلورنتينو بيريز رئيس النادي في قراراته الفنية.





وأوضح زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء "ريال بيتيس"، على أن التدخل في الأمور الخاصة بالفريق، غير مقبول من قبل أي طرف في النادي لأنه صاحب القرار الأول والوحيد في تشكيل ريال مدريد قائلاً: "أنا المدرب وأنا أقرر من يلعب ومن لا يلعب، وإلا سأرحل".





ورد زيدان الجدل الدائر على بشأن رحيل كيلور نافاس، بعد أن أبلغه الفرنسي بعدم وجود نية بالاعتماد عليه كحارس أول، مع بداية الموسم الجديد، في ظل وجود تيبو كورتوا ولوكا زيدان، وأضاف: "قرار من سيكون الحارس الأول ومن الثاني، قراري أنا فقط".





- سبب يهدد حلم ريال مدريد في بناء فريق الأحلام

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن خطط نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية والمبلغ الذي تم تحديده لإنفاقه على التعاقدات الجديدة لرفع جودة الفريق ولاعبيه.





وارتبط اسم نادي ريال مدريد بالعديد من اللاعبين الكبار مثل إدين هازارد، بول بوجبا، لوكا يوفيتش، كريستيان إريكسن، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد لن تدفع أكثر من مبلغ 100 مليون يورو كفارق الإنفاق والبيع، وذلك لتجنب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.





- زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

هدد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بالرحيل من منصبه لخلافات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي بعض الأسماء المرشحة للرحيل أو الصفقات الجديدة.





ونشرت صحيفة "ميرور" تقريرا عما وصفته "صراع زيدان وبيريز" لعدم اتفاق المدرب والرئيس على أكثر من اسم ممن تنتظر الجماهير خروجهم عاجلا وليس آجلا، والأخطر من ذلك، الأهداف المحددة لإعادة اللوس بلانكوس لسابق عهده بعد الموسم المخيب لآمال عشاقه.





- حرب بين "زيدان" وباريس سان جيرمان على "ندومبيلي

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع ريال مدريد الإسباني على ضم تانجي ندومبيلي لاعب ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك فإن ندومبيلي هو المرشح الأول.





وأشارت إلى أنّ رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يراه نسخة أصغر سنًا من بول بوجبا.





- ملامح الصدام الأول بين "زيدان" ورئيس ريال مدريد

ظهرت ملامح الصدام الأول بين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وفلورنتينو بيريز، لاختلاف الاثنين على بعض الأسماء المرشحة للرحيل أو الصفقات الجديدة.





ونشرت صحيفة "ميرور" تقريرا عما وصفته "صراع زيدان وبيريز" لعدم اتفاق المدرب والرئيس على أكثر من اسم ممن تنتظر الجماهير خروجهم عاجلا وليس آجلا، والأخطر من ذلك، الأهداف المحددة لإعادة اللوس بلانكوس لسابق عهده بعد الموسم المخيب لآمال عشاقه.





وقالت الصحيفة إن البداية كانت بقبول زيزو قرار الرئيس بالتخلص من الحارس كيلور نافاس بدلًا من البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك عكس ما تظن جماهير الريال، التي انتقدت المدرب الفرنسي، وفسرت ذلك، على أنه مجاملة واضحة لنجله لوكا زيدان، ليتحول للحارس الثاني في الفترة القادمة.



