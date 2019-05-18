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الزمالك يطلب حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

السبت 18/مايو/2019 - 10:15 م
الزمالك يطلب حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
امير مرتضى
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هاني عصام
 
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أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للضغط على الجهات الأمنية للحصول على موافقتهم بزيادة الجماهير في مباراة نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم 26 مايو الجاري في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت 30 ألف متفرج للمباراة وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي ترغب في زيادة عدد الجماهير إلى 60 ألف.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين غدً الأحد بين الفريقين في المغرب.

ويرغب مسئولو الزمالك في زيادة الجماهير قدر الإمكان خلال لقاء الإياب ومنح اللاعبين دفعة معنوية.

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