غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار
السبت 18/مايو/2019 - 10:00 م
الفجر الرياضي
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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة إيبار ، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.
واستدعى فالفيردي 19 لاعبًا لمواجهة إيبار في الليجا ، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:
سيليسن ، إيناكي بينا ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، توديبو ، ميسي ، مالكوم ، لينجليت ، جوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، ألينيا ، ريكي بويغ ، آرتورو فيدال ، صامويل أومتيتي ، أبيل رويز ، موسى واجي ، كارليس بيريز.
بينما شهدت القائمة 8 غيابات وهم:
برينس بواتينج ، لويس سواريز ، آرثر ، فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، رافينيا ، فيرمايلين ، تير شتيجن.
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