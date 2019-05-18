غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة إيبار ، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.





واستدعى فالفيردي 19 لاعبًا لمواجهة إيبار في الليجا ، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.





وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

سيليسن ، إيناكي بينا ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، توديبو ، ميسي ، مالكوم ، لينجليت ، جوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، ألينيا ، ريكي بويغ ، آرتورو فيدال ، صامويل أومتيتي ، أبيل رويز ، موسى واجي ، كارليس بيريز.





بينما شهدت القائمة 8 غيابات وهم: