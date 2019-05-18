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غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

السبت 18/مايو/2019 - 10:00 م
غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار
برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة إيبار ، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.

واستدعى فالفيردي 19 لاعبًا لمواجهة إيبار في الليجا ، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي: 
سيليسن ، إيناكي بينا ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، توديبو ، ميسي ، مالكوم ، لينجليت ، جوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، ألينيا ، ريكي بويغ ، آرتورو فيدال ، صامويل أومتيتي ، أبيل رويز ، موسى واجي ، كارليس بيريز.

بينما شهدت القائمة 8 غيابات وهم:
برينس بواتينج ، لويس سواريز ، آرثر ، فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، رافينيا ، فيرمايلين ، تير شتيجن.
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