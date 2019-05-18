إبراهيم عيسى عن حصول إنجلترا على قرض من مصر: أكذوبة لتعظيم الملكية

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القول بأن إنجلترا حصلت على قرض من مصر قبل ثورة يوليو 1952 بـ 3 مليون جنيه استرليني أي ما يوازي 29 مليار أمر غير صحيح، وهدفه الترويج بأن اقتصاد مصري كان صلب وقوي قبل ثورة يوليو، وبعد هذه الثورة انهار، وهذا غير صحيح.



وتابع "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على إذاعة "نجوم fm"، مساء السبت، أن مروجي هذه الشائعة يهدفون للإساءة لثورة يوليو، وتعظيم تاريخ الملكية، معقبًا: "الملكية لا كانت عظيمة ولا نيلة، كانت فيها حاجات كويسة ووحشة زي أي حاجة".



ولفت إلى أن مصر كان لديها أمولًا لدى انجلترا، وهذا ليس سببه أن الاقتصاد المصري كان قويًا، ولكن بسبب أن الاحتلال الإنجليزي احتكر السكة الحديد بكل هيئاتها وصناعة القطن، خلاف حصوله على 100 الف جندي مصري سوداني في الفيلق المصري للمحاربة مع الاحتلال الإنجليزي في أوروبا.

