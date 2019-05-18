ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

السبت 18/مايو/2019 - 09:59 م
تعرف على طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد ودرجات الحرارة الشبورة المائية السواح
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
2
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
2
سبال
ساسولو
0
x
20:30
0
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
2
x
21:00
0
ديجون
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
6
x
18:00
0
واتفورد