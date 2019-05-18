تعرف على طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات
السبت 18/مايو/2019 - 09:59 م
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يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.
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