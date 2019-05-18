ليس الدولار وحده.. تعرف على خسائر العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه



وليست عملة "الدولار" الأمريكي وحدها التي شهدت إنخفاضًا أمام الجنية بقيمة 85 قرشَا منذ بداية العام الحالي، حيث تراجع "الجنيه الإسترليني" العملة البريطانية بقيمة 78 قرش أمام الجنيه المصري، خلال ذات الفترة؛ ليسجل متوسط سعر 21.79 جنيها للشراء و21.93 جنيها للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.





وخسرت العملة الصينية "اليوان" نحو 13 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية تعاملات العام وحتي نهاية الاسبوع الماضي؛ ليبلغ متوسط سعر اليوان بالبنوك نحو 2.47 جنيها للشراء، 2.48 جنيها للبيع.





وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بقيمة 1.3 جنيه أمام الجنيه منذ بداية تداولات هذا العام، لتسجل نحو 19.04 جنيها للشراء، 19.16 جنيها للبيع وبمتوسط تعاملات البنوك بنهاية الأسبوع الماضى.





وحقق الين الياباني خلال تدولات نفس الفترة ايضًا تراجعات بقيمة 85 قرشًا أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر 100 ين يابني بالبنوك 15.50 جنيها للشراء، 15.59 جنيها للبيع.





وعلي صعيد العملات العربية، خسر الريال السعودي 22 قرشًا منذ بداية تداولات هذا العام؛ ليبلغ متوسط سعرة بالبنوك نحو 4.53 جنيها للشراء، 4.55 جنيها للبيع، بينما خسر الدينار الكويتي نحو 2 جنيه خلال تعاملات نفس الفترة؛ ليسجل متوسط سعر 55.87 جنيها للشراء، 56.22 جنيها للبيع.





وأشاد صندوق النقد الدولى خلال مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالسياسة النقدية للبنك المركزي، التي اعتمدت علي تبني سعر صرف حر للجنيه أمام باقي العملات الاخرى.



حققت تعاملات العملات الأجنبية الأخرى دون الدولار، تراجعات قوية أمام الجنيه، منذ بداية تعاملات العام 2019 مع زيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة في أدوات الدين المصرية، وتحسن إيرادات البلاد من العملة الصعبة.