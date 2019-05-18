إعادة فتح طريق الهدا مكة بالاتجاهين
السبت 18/مايو/2019 - 07:23 م
الفجر السعودي
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إعادة فتح طريق الهدا (الكر) بالاتجاهين، متمنية السلامة لمرتادي الطرق.
يشار إلى أن الطريق تم إغلاقه بسبب السيول، فضلا عن إغلاق طريق حضن – تربه – الطائف في كلا الاتجاهين لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.
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