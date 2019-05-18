إعادة فتح طريق الهدا مكة بالاتجاهين

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إعادة فتح طريق الهدا (الكر) بالاتجاهين، متمنية السلامة لمرتادي الطرق.

يشار إلى أن الطريق تم إغلاقه بسبب السيول، فضلا عن إغلاق طريق حضن – تربه – الطائف في كلا الاتجاهين لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.