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إعادة فتح طريق الهدا مكة بالاتجاهين

السبت 18/مايو/2019 - 07:23 م
إعادة فتح طريق الهدا مكة بالاتجاهين
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الفجر السعودي
 
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إعادة فتح طريق الهدا (الكر) بالاتجاهين، متمنية السلامة لمرتادي الطرق.

يشار إلى أن الطريق تم إغلاقه بسبب السيول، فضلا عن إغلاق طريق حضن – تربه – الطائف في كلا الاتجاهين لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.

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