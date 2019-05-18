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حبس 6 متهمين تعدوا بالضرب على فكهانى حتى الموت ببنها

السبت 18/مايو/2019 - 06:47 م
حبس 6 متهمين تعدوا بالضرب على فكهانى حتى الموت ببنها
أرشيفية
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محمد نبيل
 
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أمر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها برئاسة المحامى العام  الأول لنيابات شمال بنها، بحبس 6 متهمين  تعدوا بالضرب بالشوم علي فكهانى حتى الموت، بسب عدم دفعهم فاتورة عداد كهرباء بمحل مؤجر للمتهمين بجانب إصابة نجله.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جندية مامور مركز بنها يفيد تلقيه  بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول "س ا م" فكهاني مصاب  بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ  وتوفى عقب وصوله للمستشفى  و"إبراهيم س ا" سائق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل العميد يحي راضي رئيس المباحث والعقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية بالفحص وسؤال المصاب الثانى " نجل المجني عليه" اتهم كل من "إ أ"  بائع خضروات و"ن ف ا"  بائعة خضروات و"ح ف ا" بائعة خضروات و"ط ف ا" قهوجى و"م س" بائع خضروات بالتعدى عليهم بالضرب وأحداث ما بهم من إصابات التي أودت بحياة والده، وذلك بسبب خلافات بينهم على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء ( باسم المتوفى) بمحل مؤجر للمتهمين.


وحال مطالبة المتوفى لهم بدفع المبالغ المالية المتأخرة وتغيير العداد باسم أحدهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قاموا على أثرها بالتعدي عليهم بالضرب وقيام المتهم الأول بالتعدى على المتوفى بعصا (شومة) محدثا إصابته التي أودت بحياته.


وتمكن المقدم احمد كمال ابو العز رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11165 جنح مركز بنها لسنة 2019.
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المزيد عن: قتل فكهاني فاتورة عداد كهرباء بنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية القليوبية الفكهاني التعدي على فكهاني
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