داعية إسلامي: الزكاة والصدقة ابتلاء للمسلمين (فيديو)

قال الشيخ السيد عبدالباري، إن المال محبوب لدى الإنسان، مستدلًا بقَوْل الله تَعَالَى: { وَتُحِبُّونَ الْمَال حُبًّا جَمًّا }.





وأضاف "عبدالباري"، خلال تقديم برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الزكاة والصدقة اختبار وابتلاء للإنسان الذي يحب المال حبا جما، كما جاء في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه تطهير للنفس البشرية.



