داعية إسلامي: الزكاة والصدقة ابتلاء للمسلمين (فيديو)
السبت 18/مايو/2019 - 06:32 م
داليا الحسين
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قال الشيخ السيد عبدالباري، إن المال محبوب لدى الإنسان، مستدلًا بقَوْل الله تَعَالَى: { وَتُحِبُّونَ الْمَال حُبًّا جَمًّا }.
وأضاف "عبدالباري"، خلال تقديم برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الزكاة والصدقة اختبار وابتلاء للإنسان الذي يحب المال حبا جما، كما جاء في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه تطهير للنفس البشرية.
وأشار إلى أن أكل أموال الناس بالباطل أعظم ذنب في هذه الحياة، وهي جريمة نكراء، لافتًا إلى أن جميع الناس يحبون المال، لذا جعل الله الزكاة ابتلاء واختبار للإنسان، وكذلك الصدقة والهدية، لافتا إلى أن الزكاة تطهير للنفس.
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