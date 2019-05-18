ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي
السبت 18/مايو/2019 - 05:53 م
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي، حقق النادي الأهلي فوز ثمين على نادي إنبي بنتيجة (2-0) فى إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز الجولة 32 فوز يقرب الأهلي من لقب الدوري المصري هذا الموسم.
نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي
فاز النادي الأهلي على إنبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، كانت مباراة صعبة على الفريقين، حيث سجل لاعب الاهلى ” حسين الشحات ” الهدف الاول للنادى الاهلى فى الدقيقة (4) من الشوط الاول، وسجل لاعب الاهلى مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة (94) في نهاية الشوط الثانى.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلى
المركز الاول الاهلى برصيد (73) نقطة.
المركز الثاني بيراميدز (66) نقطة.
المركز الثالث نادي الزمالك (66).
المركز الرابع نادي المصري (48) نقطة.
وهذه كانت أهم المراكز والترتيب فى الدوري المصري الممتاز يشتعل الدوري بين فرق المقدمة، هل النادي الاهلى يحسم الدوري هذا الموسم اما باقى الفرق له رأى اخر ويحقق المفاجئة .
المباراة القادمة للنادي الاهلى
يلعب الأهلي المباراة القادمة ضد نادي الاسماعيلى فى ديربي صعب جدا على الفريقين، حيث يحتل الاهلى اول ترتيب الدوري ويجب الفوز على الاسماعيلى حتى يواصل التقدم ويحقق اللقب هذا الموسم المباراة تقام يوم الاربعاء 22/5/2019 فى تمام الساعة 10 بتوقيت مصر
موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب قبل الاخيرة
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي النادي الأهلي مباراته قبل الاخيرة يواجه المقاولون العرب على استاد بتروسبورت وذلك يوم الثلاثاء 28/5/2019 في مباراة صعبة ومصيرية ولابد من الفوز للنادى الاهلى إذا اراد تحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم
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