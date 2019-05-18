إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بالإتجاهين
السبت 18/مايو/2019 - 05:50 م
الفجر السعودي
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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، منذ قليل عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا (الكر) بالإتجاهين بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
وقال المركز في تحذير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع".
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق قد تؤدي إلى جريان السيول.
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