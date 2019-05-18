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نائب مستشار النمسا يتقدم باستقالته بعد شبهات فساد

السبت 18/مايو/2019 - 04:25 م
نائب مستشار النمسا يتقدم باستقالته بعد شبهات فساد
هانز كريستيان شتراخه
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وكالات
 
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أعلن نائب المستشار النمساوي وزعيم اليمين المتطرف، هانز كريستيان شتراخه، اليوم السبت، استقالته من منصبه بعد نشر مقطع فيديو سري، يعرض فيه تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي.

وأوضح مصادر بالائتلاف الحاكم في النمسا: "المستشار النمساوي زيباستيان كورتس استبعد العمل مع نائبه هاينز كريستيان شتراخه بعد أن أظهرت لقطات مصورة زعيم حزب الحرية وهو يناقش فيما يبدو عقودا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية".

ومن المتوقع أن كورتس سيلتقي مع شتراخه في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) بعد أن عقد اجتماع أزمة مع شخصيات بارزة في الحكومة مساء أمس الجمعة.

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المزيد عن: هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي فساد استقالة
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