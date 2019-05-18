مليون دولار تفصل رمضان صبحي عن البقاء بالأهلي





يكثف النادي الأهلي من مفاوضاته مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.





ويلعب رمضان صبحي للنادي الأهلي معاراً حتى نهاية الموسم الجاري من النادي اللندني بعد العودة للأحمر في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.





واشترط نادي هيدرسفيلد تاون الحصول على مبلغ 4 مليون دولار لبيع رمضان صبحي نهائيًا للنادي الأهلي، ولكن مسئولو الأخير قاموا بعرض 3 مليون دولار.





ويسعى النادي الأهلي إلى إنهاء الصفقة قبل الموسم الجديد حيث يتفاوض الطرفين بشأن قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الصفقة رسميًا خلال الأيام الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الإعارة. أول يوليو المقبل.





وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو.



