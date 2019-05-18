موانىء بورسعيد تسجل تداول 28 سفينة اليوم

أعلنت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن بميناءي شرق وغرب بورسعيد بلغ 28 سفينة.





واستقبل ميناء شرق بورسعيد، وفق بيان اليوم السبت، 3 سفن حاويات وغادره 4 سفن وعلى الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة وهناك سفينتان على الأرصفة ومن المنتظر دخول 3 سفن.





كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويوجد على الأرصفة سفينتان..وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.