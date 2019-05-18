مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل هوجان
السبت 18/مايو/2019 - 02:52 م
الفجر الفني
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تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، عبر قناة الحياة بداية من اليوم السبت في الساعة الـ10.30، مساءً، ويعاد عرض في الساعة الـ7 صباحاً، والاعادة الساعة الـ3 عصراً.
مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء ابو زيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
ويجسد خلاله محمد إمام في هوجان شخصية شاب يمتلك قوة بدنية خارقة، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر الاستعانة بعقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.
مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء ابو زيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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