رمضان 2019.. دار الإفتاء تُعلن مقدار زكاة الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر لعام 2019 والتي من المنتظر أن يبدأ المصريون إخراجها قبل عيد الفطر المبارك، إذ تحددت قيمتها بمقدار 13 جنيها عن الفرد الواحد، وهذا ما يساوي 2.04 كيلو جرام من القمح وهو المقدار الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.





وأشارت دار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج أقل من هذا المبلغ عن كل فرد، بينما أي مبلغ يزيد عن هذا فهو خير وبركة ومنفعة عامة للمحتاجين من المسلمين.





كما أشارت دار الإفتاء المصرية أنه يمكن إخراج الزكاة على هيئة حبوب للفقراء والمحتاجين، وأيضاً يمكن إخراجها بصورة نقدية لأي من جهات صرف الزكاةجهات صرف الزكاة التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الأفضل أن تخرج على هيئة حبوب يستفيد منها الفقراء.





موعد زكاة الفطر

ويمكن إخراج زكاة الفطر في أي يوم من أيام شهر رمضان المبارك وحتى فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، أما بعد ذلك فتحتسب صدقة وليس زكاة.





زكاة المال

أما عن زكاة المال فهي تختلف عن زكاة الفطر، ومقدار زكاة المال تعتمد على المبلغ الذي بحوزتك وليست من شروطها أن تخرجها في شهر رمضان المبارك ولكن يمكنك إخراجها في أي وقت من العام، تقدر زكاة المال بمقدار 2.5 في المائة من إجمالي المبلغ الذي يمتلكه الشخص إذا وصلت قيمته لما يساوي 90 جراماً من الذهب، كما يجب إخراج زكاة عن الذهب الذي يمتلكه الشخص بغرض الإدخار إذا زاد عن 90 جراماً، وهذه الزكاة عن الممتلكات وليست عن الأشخاص.