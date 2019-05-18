رمضان: ثقة فى الله "زلزال" أفضل خطواتي

بشخصية محمد حربى كرامة ووالده فى مسلسل «زالزال»، ينافس الفنان محمد رمضان، فى الماراثون الرمضانى الحالي، وهى التجربة التى فضل أن تكون من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، ولمسات المخرج إبراهيم فخر، وجذب رمضان جمهوره من الحلقات الأولى، بعدما بدأ الصراع بينه وبين «خليل بيه» الذى يجسده ماجد المصرى من جانبين الأول بقصة حبه مع ابنته «أمل»، التى تجسدها هنادى مهنا»، والثانى طلبه أرض والده التى سطا عليها ماجد المصرى.





■ ما الجديد الذى يقدمه محمد رمضان لجمهوره فى شخصية محمد حربي؟





- محمد حربى كرامة شخصية جديدة علىَّ تماما، فهو شاب تربى فى طبيعة وبيئة مختلفة، فهو شاب من «العياط» المدينة التى تجمع بين الريف والحضر لكونها تابعة لمحافظة الجيزة، وهو شاب طموح جدًا، وإيجابى ويملك مبادئ عظيمة ويحافظ عليها، والأهم أنه متعلم، وهذه التركيبة لم أقدمها فى مسلسلاتي، وكذلك الصراع الذى أواجهه، فالصراع فى «ابن حلال» كان الانتقام ممن اتهمونى ظلما لجريمة لم أرتكبها، وفى «الأسطورة، كان لدى رغبة فى الانتقال لطبقة أعلى بطريق غير مشروع، وفى «نسر الصعيد» كان زين القناوى رجلاً يبحث عن العدالة وتحقيقها، ويريد الحفاظ على القسم الذى أقسمه عند تخرجه فى كلية الشرطة، وفى «زلزال» الصراع مختلف عن كل هذه الأعمال.









■ منذ بداية الإعلان عن المسلسل وهو معروف باسم «زلزال»، رغم تغيير المؤلف أكثر من مرة حتى تولاه عبدالرحيم كمال، فهل المسلسل فكرتك؟





- أنا حكيت السطر الأول من القصة لكنى لست المؤلف، وكان لابد من وجود سيناريست قوى يستطيع أن يصنع من هذا السطر موضوعاً وسيناريو وحوارا وأحداثا للشخصيات، وطبعا وفقنى الله بعبدالرحيم كمال، فهو سيناريست وكاتب كبير وله تاريخ.









■ لماذا تقدم شخصيتين فى آخر أعمالك الدرامية كالابن والأب أو الأخ والجمهور دائما يسأل عن هذا؟





- أستطيع أن أقول لك أنه من الأفضل لأى ممثل تقديم شخصية واحدة فى العمل، لكن عندما يقدم أكثر من شخصية فهو يكون فى اختبار ومجهود كبيرين، والأهم كيف تقنع الناس بأن كل شخصية غير الأخرى، ولم تقدمها من قبل، ودائما ما يكون هناك ممثلون آخرون مرشحين للشخصية الثانية لكن لم يتم التوصل معهم لاتفاق فى اللحظات الأخيرة، ويقال لي: «طيب ما تعمل أنت الدور ده»، وهذا حدث معى فى كل أعمالى السابقة التى قدمت فيها شخصيتين، والحمد لله شخصية «رفاعى الدسوقى» أثرت جدًا فى الناس ونجحت، وشخصية «صالح القناوى» أيضًا أثرت فى الناس ورصدت أثر نجاحه فى الشارع.









■ ما توقعاتك لمسلسل «زلزال»، وكيف ترى المنافسة بين زملائك؟





- أتوقع كل خير إن شاء الله، وأتمنى أن تكون المنافسة لصالح الجمهور، فكل شخص يقدم أقصى ما عنده ليسعد جمهوره، وتوقعاتى لمسلسل «زلزال» ثقة فى الله سيكون خطوة للأمام، وأفضل من كل الخطوات السابقة، وهذه هى سنة الحياة، فمن المفترض أن نسير للأمام وليس للخلف.









■ لماذا اخترت نبيل شعيل لغناء تتر مسلسل «زلزال»؟





- نبيل شعيل هو صديق عزيز، وتقابلنا العام الماضي، وهو قال لي: تتر مسلسلك القادم أنا اللى هغنيه، وأنا وعدته وبالطبع هو إضافة كبيرة جدًا، وصوت تربينا عليه، وسعيد جدا بوجود صوته فى مسلسل «زلزال».









■ وماذا عن تواجد أحمد شيبة، هل محمد رمضان أصبح لديه حرص على وجود الأغنية الشعبية فى كل مسلسلاته؟





- الأحداث هى التى تفرض ذلك، فأحمد شيبة صوت شعبى أنا أحبه، والعام الماضى قدم فى مسلسلى «نسر الصعيد» أغنية «يعلم ربنا»، والحمد لله حققت نجاحا كبيرا، وإن شاء الله أغنية «سيبونا بقى فى حالنا» تحقق نجاحا أكبر.









■ هل عرض مسلسل «زلزال» عبر شاشة mbc 1 بهدف تنفيذ عقودك القديمة معهم؟





- أنا ليست لى علاقة بمكان عرض المسلسل، ودورى هو التمثيل فقط، والمنتج هو الذى يتفق مع القناة، لكنى سعيد جدا بعرض العمل على شاشة mbc 1، لأنها القناة الأولى فى العالم العربى، وسعيد أيضا لعرضه عبر شاشة قنوات dmc، لأنها القناة الأولى فى مصر.









■ من أين جاءت فكرة ترشيح الفنانة حلا شيحا للعمل.. هل كانت من خلالك؟





- حلا شيحة هى من مفاجآت المسلسل، وأنا سعيد جدا بشغلنا مع بعض، وسعيد بها على المستوى الشخصى والفنى، فهى إنسانة وفنانة جميلة، لكن هى ترشيح حسام شوقى فى الإنتاج والمخرج إبراهيم فخر، وعندما أبلغونى قولت لهم «دى أحلى مفاجأة إنتوا عملتوهالى».









■ حدثنى عن مشاركة الفنان ماجد المصرى والفنانة هنادى هانى مهنا فى العمل؟





- الفنان ماجد المصرى فنان ذو ثقل فنى، وهو مقدم الدور بشكل جيد للغاية، وأعتبره إضافة فى المسلسل، وهنادى من الفنانات المجتهدات وسيكون لها مستقبل كبير.









■ هل محمد رمضان يشعر بارتياح فى التعامل مع مخرجين بعينهم ويكرر التعاون معهم أكثر من مرة؟





- إطلاقا، أنا أتفق معك فى أن الارتياح أمر مهم فى أى عمل، لكنه ليس العامل الرئيسى فى الاختيار، وأرى أن العمل هو من يفرض مخرجه، وبالطبع خبرة المخرج مهمة، وأتمنى من الله أننا حققنا أنا وإبراهيم فخر نجاحا كبيرا فى «ابن حلال» وأن نحقق نجاحا أكبر وأكبر فى «زلزال».









■ ما الأعمال المنافسة التى شاهدتها فى الموسم الرمضانى الحالى؟





- لا لم أشاهد حتى الآن، وذلك لأننى مستمر فى تصوير مسلسلى «زلزال»، وسأستمر حتى الأيام الأخيرة فى شهر رمضان، وبالتأكيد لم أتمكن من المشاهدة.









■ حدثنا عن إعلان «اتصالات»، كيف جاءت فكرة تواجدك فيه مع فاندام؟





- أنا عرضت على شركة الاتصالات التى أقوم بتقديم إعلاناتها أغنية «اللهو الخفى»، ولاقت ترحيبا كبيرا، ومن هنا جاءت فكرة أن يكون الفنان العالمى فاندام معى فى العمل، وقامت الشركة بالاتفاق والتنسيق معه حتى تم التعاقد وصورنا الإعلان.









■ كيف كان انطباعك عن فاندام بعد تمثيلك معه فى الإعلان؟





- هو فنان وشخصية جميلة وأنا حبيته، وهو أيضا حبنى جدا، وجمعتنا علاقة طيبة، وشقيقه أصبح صديق شقيقى الأكبر محمود، وأصبح هناك تواصل يجمعهما بشكل دائم عبر الواتس آب، وإن شاء الله سيكون هناك مشاريع مقبلة تجمعنا معا مرة أخرى.









■ ما ردود فعل الجمهور على الإعلان بعد طرحه فى اليوم الأول من شهر رمضان؟





- الحمد لله الإعلان حقق ردود فعل قوية، وظهر هذا من خلال نسبة مشاهدته، واستطاع أن يحقق مشاهدات تعدت الـ17 مليونا عبر فيسبوك و24 مليونا على موقع «يوتيوب»، خلال 7 أيام فقط من بدء شهر رمضان.









■ الجمهور منتظر الديو بينك وبين سعد لمجرد، هل أصبح هناك موعد محدد لتقديمه؟





- بالفعل حددنا ميعادا لطرح الكليب، وسيكون هذا بعد عيد الفطر إن شاء الله حتى نكون انتهينا من تصوير كليب الأغنية، وإن شاء الله الجمهور يشاهد العمل فى الصيف، وهى أغنية تحمل اسم «إنساى»، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.









■ يقال إن محمد رمضان سيعود لتقديم المسرح من جديد فى موسم عيد الفطر، ما صحة هذا الكلام؟





- حتى الآن لم أقرر، وأرى أن العودة للمسرح فى عيد الفطر سيكون أمرا صعبا، لكن ممكن فى عيد الأضحى المقبل.









■ أعلنت عن تقديم حفلات فى السعودية ودول عربية أخرى ماذا عن هذه الحفلات؟



