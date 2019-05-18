السقا: الكلام عن أجرى فى "ولد الغلابة" استفزاز للآخرين

الفنان أحمد السقا قرر أن يغير جلده تمامًا هذا العام بمسلسله «ولد الغلابة»، ورغم أنه قدم شخصية الصعيدى فى السينما من قبل فى فيلم الجزيرة، إلا أن السقا أخذ عيسى الغانم بطل «ولد الغلابة» إلى منطقة جديدة عليه، وساعده فى ذلك السيناريو المحكم، والإخراج المتقن، فارتبط الجمهور بالمسلسل منذ الحلقات الأولى، التقينا السقا، وأجرينا معه حوارا عن مسلسله والموسم الدرامى.









■ هل شخصية عيسى الغانم فى مسلسل «ولد الغلابة» من مخزون أحمد السقا أم قابلت شخصاً ساعدك فى تفاصيل الشخصية؟





- أنا اشتغلت على الشخصية كثيرًا ولفترات طويلة مع مصحح اللهجة فى العمل الأستاذ عبدالنبى، وكان يخاطرنى هم كبير وتحد لأننى للمرة الثانية أقدم دور صعيدى وأرى أننى وصلت لأعلى سقف فيه عندما قدمت الصعيدى فى فيلمى «الجزيرة 1» و«الجزيرة 2»، لكنى جلست شاهدت الفيلمين واستبعدت بعض التفاصيل من لغة الجسد، وبعض المفردات، ودرست لهجات الصعيد كلها، لأن كل قرية وكل نجع فى الصعيد لها لهجة خاصة بها، وخلطت هذه اللغة فيما يوصلنى للأقرب إلى لهجة محافظة «المنيا»، خاصة إن محافظة المنيا لهجتها فى الصعيدى خفيفة، وتشعر أن الشخصية تتحدث سريعًا وتشعر إنها جالسة بجوارك فى المنزل، كما أننى ركزت فى تفاصيل شخصية عيسى، فمن غير الطبيعى أن يكون جسمه كلاعب كمال أجسام، فتوقفت عن التمارين حتى يكون مظهر شخصية عيسى فى الجلباب متناسقاً بشكل يخدم الشخصية، ويكون مظهره كـ«الغلبان».









■ ذكرت اسم مصحح اللغة ومؤلف ومخرج المسلسل، حدثنى عن كواليس العمل معهم؟





- لابد أن أعطى كل ذى حق حقه، فالأستاذ عبدالنبى مصحح اللغة له فضل كبير، وأيمن سلامة مؤلف العمل شهادتى فيه مجروحة، والمخرج محمد سامى من المخرجين الذين يجيدون إدارة الممثل.









■ ألم تخف من الهجوم عليك لتقديمك مدرس تاريخ يتحول لتاجر مخدرات وقاتل خلال أحداث "ولد الغلابة"؟





- عيسى هو مدرس تاريخ غلبان صاحب قيم ومبادئ والظروف تجبره أن يفعل أموراً عكس قيمه ومبادئه، وبالتأكيد لم أقصد المدرس بعينه فالبلد فيها المدرس والدكتور والمهندس والضابط ورجل الأعمال وكل هذه الفئات حياتها مليئة بالتفاصيل وبها الصالح والطالح، لكن فريق العمل فضل تسليط الضوء على المدرسين حاملى العلم، أما بالنسبة لتحوله لتاجر مخدرات فهى الحدوتة الدرامية التى نسردها ونسلى بها الناس.









■ ما رسالتك التى ترغب فى إيصالها من "ولد الغلابة"؟





رسالتى الأولى هى القضاء على المخدرات والمستحدث منها، والثانية إلقاء الضوء على المدرسين، لأنه لابد أن يكون لهم حقوقهم، لأنهم حاملو علم، فالمعلم فى مصر حاليًا غير المعلم الذى علمنى، الدروس الخصوصية فى الوقت الحالى أصبحت أكثر من المدارس، فأنا لا أريد تسييس الأمور، لكنى أرى أن المعلم إذا تم تقديره بشكل معين ستكون الأمور منضبطة للغاية فى المدارس.









■ حدثنا عن فكرة ظهور الفنان تامر حسنى كضيف شرف فى الحلقة الأولى؟





- هذا المشهد له قصة كبيرة، فمبدئيا المسلسل قائم على الفلسفة التى قدمت فى هذا المشهد، وبالطبع تامر أخ وزميل وصديق، وقدم مشهداً يدرس، فهو لم يحتاج أن يقدمه لأنه نجم كبير، وهذا المشهد يتلخص فى جملتين، ودعنى أخبرك بأن هاتين الجملتين اللتين تم تقديمهما فى 3 دقائق أخذت من فريق عمل المسلسل مدة شهرين تفكير، وتم اختيار تامر حسنى من فريق العمل بالكامل، لأنه كان يهمنا أن يكون بطل هذا المشهد ميجا ستار محبوب، وأرى أن تامر حسنى أفضل ترشيح.









■ تردد فى بداية تصوير «ولد الغلابة» أن هناك خلافا جمع بينك وبين مخرج العمل محمد سامى، ما حقيقة هذا الكلام؟





- أنفى هذا الكلام جملة وتفصيلا، وليس له أى أساس من الصحة، وخلينى أقولك «والله العظيم ما حصل».









■ ما حقيقة استبعاد الفنان أحمد رزق وذهاب الدور للفنان محمد ممدوح بدلا منه فى «ولد الغلابة»؟





- بالفعل أحمد رزق كان مرشحاً للدور، لكن حدث تضارب فى المواعيد، لأنه كان مرتبطاً بتصوير فيلم «الممر»، وعندما عرضنا الدور على الفنان محمد ممدوح وافق رغم أن لديه مسلسل يقدمه فى رمضان، وأنا أعرف محمد ممدوح له اسمه وثقله، وأن يكون لديه مسلسل ويوافق على تقديم دور معى فى المسلسل فهذا تقدير وأنا أشكر محمد ممدوح عليه.









■ هل الفنان أحمد السقا يتدخل فى اختيار الفنانين المشاركين فى العمل؟





- لا خالص إلا لو وجدت أن ما يحدث «عته»، وهذا لم يحدث معى من قبل.









■ ما رأيك فى تحجيم ميزانيات الأعمال الدرامية لأول مرة هذا العام؟





- هى تجربة قامت بها شركة أو مجموعة شركات، وسنعرف إذا كانت صحيحة أم لا بعد انتهاء الموسم الرمضانى، مينفعش أقول رأيى دلوقتى.









■ وماذا عن فيلم «3 شهور» الذى صورت منه يومين وتوقف بعد سفر فريق عمله إلى أمريكا وقيل حينها إن هناك أزمات إنتاجية؟





- أنا صورت منه أكثر من يومين، صورت منه أسبوعاً بالفعل، وحدثت تعثرات مادية أثناء التواجد فى أمريكا، بسبب التحويلات وظروف البنوك، ولم نستطع أن نجلس هناك أكثر من ذلك، لأنها كانت خسارة أكثر للمنتج، ولا أعلم إن كان سيكتمل أم لا.









■ يقال إنك تستعد لتصوير فيلم «ترانيم إبليس» مع الفنانين مصطفى شعبان وخالد النبوى، إلى أين وصلت فى هذا العمل؟





- جار التحضير له بالفعل، لكنه يحتاج إلى تصاريح كثيرة لتصويره، وإذا تم هذا على خير سنبدأ فى تصويره إن شاء الله.









■ بما إنك انتهيت هذا العام من تصوير العمل مبكرا، هل لديك حرص على مشاهدة أعمال درامية أخرى فى الموسم؟





- أنا الحمد لله كل سنة بشارك فيها بالموسم الرمضانى، وأنتهى من تصوير العمل قبل رمضان، وبالفعل شاهدت أعمالاً كثيرة وشاهدت للجميع، وكل الأعمال أراها أعمالاً جيدة وجديرة بالاحترم، وأقدر المجهود الذى تم فيها.









■ كيف ترى المنافسة الدرامية فى الموسم الحالى؟





- أرى إنها تسير بالعرض، بمعنى أن كل المسلسلات جيدة، وأرى أن النجاح موزع على كل المسلسلات.









■ وماذا عن غياب النجوم الكبار أمثال الفنانين عادل إمام ويحيى الفخرانى عن المنافسة فى الماراثون الرمضانى الحالى؟





- لا يسمى غياباً، ممكن أن يسمى مزاجاً، ويرجع أيضا تحت بند الرزق والنصيب أيضا فى رزق ونصيب أن يقدموا مسلسل أم لا، فكلهم ذو مقامات، سواء الدكتور يحيى الفخرانى أو أستاذنا عادل إمام، ولديهم من الحكمة والتقدير ما يجعلهم يقررون متى يقدمون أعمالاً ومتى لا، فهم أساتذة الأساتذة، وأنا شخصيًا الدكتور يحيى الفخرانى له فضل عليَ من وقت ما قدمت معه «ألف ليلة وليلة» و»نصف ربيع الآخر».









■ هل يوجد فنان يفتقده الفنان أحمد السقا فى رمضان هذا العام؟





- الفنان الراحل خالد صالح، أفتقده فى كل رمضان منذ رحيله، وأفتقده فى كل وقت.









■ يقال إن الفنان أحمد السقا أصبح الأعلى أجراً بعد خروجه عن نظام الإنتاج فى مصر هذا العام وتعاونك مع المنتج صادق الصباح ما تعليقك على هذا الكلام؟





- هذا أعتبره كلام فاضى، ويقال لاستفزاز السوق واستفزاز الآخرين، أنا أجرى هو العادى، وأحصل عليه فى الطبيعى، وممكن أقل، لكن أنا لم أستغل السوق ولم أستغل الأحداث حتى أزيد من أجرى، لأن أخلاقى ومبادئى لا يسمحوا لى بذلك.









■ ما رأيك فى نظرية رقم 1 فى السيزون الرمضانى، وهل ترى إنك رقم 1؟



