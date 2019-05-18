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زيدان يحرج جريزمان

السبت 18/مايو/2019 - 01:04 م
زيدان يحرج جريزمان
زيدان وجريزمان
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علي نبوي
 
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قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إنه يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام ريال بيتيس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".


وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نريد أن نقول وداعا لمشجعينا بتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونرسل رسالة بأننا سنعود للموسم المقبل مع الكثير من العمل.. هناك الكثير من الحديث حول ما سيحدث ، من سيبقى ، أو من سيغادر ، أو إذا قلت وداعًا لكيلور أم لا".


وتابع :"الشيء الوحيد الذي قلته هو أننا نملك هدف ، وأكرر أنه في العام المقبل سيكون الهدف واضحًا للغاية.. غدا بيل سيكون مع المجموعة وسنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً".


وواصل زيدان: "ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل ، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه هي آخر مباراة لبيل معنا".


‫وحول رغبة ريال مدريد في ضم جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد قال :"لست أنا من يجب أن يتحدث عن ذلك ، يجب أن يتحدث اللاعب إلى أين سيذهب فاهتمامي الوحيد الآن هو لعب مباراة الغد بشكل جيد جيدا".


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