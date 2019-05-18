زيدان يحرج جريزمان
السبت 18/مايو/2019 - 01:04 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني إنه يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام ريال بيتيس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".
وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نريد أن نقول وداعا لمشجعينا بتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونرسل رسالة بأننا سنعود للموسم المقبل مع الكثير من العمل.. هناك الكثير من الحديث حول ما سيحدث ، من سيبقى ، أو من سيغادر ، أو إذا قلت وداعًا لكيلور أم لا".
وتابع :"الشيء الوحيد الذي قلته هو أننا نملك هدف ، وأكرر أنه في العام المقبل سيكون الهدف واضحًا للغاية.. غدا بيل سيكون مع المجموعة وسنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً".
وواصل زيدان: "ستكون هناك تغييرات في الموسم المقبل ، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه هي آخر مباراة لبيل معنا".
وحول رغبة ريال مدريد في ضم جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد قال :"لست أنا من يجب أن يتحدث عن ذلك ، يجب أن يتحدث اللاعب إلى أين سيذهب فاهتمامي الوحيد الآن هو لعب مباراة الغد بشكل جيد جيدا".
Advertisements
المزيد عن: صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد جريزمان
- زيدان يحسمها: رونالد مستمر مع ريال مدريد
- زيدان: أنا في أفضل نادٍ في العالم ورغبتي هي الاستمرار
- زيدان: حزين من أجل نيمار
- نيمار يعود إلى باريس سان جيرمان
- ضم "براوس" لقائمة إنجلترا لخلافة نجم مانشستر سيتي
- زيدان يغدر بجاريث بيل
- رودريجيز يطعن زيدان
- أحمد شوبير يدافع عن محمد صلاح
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي ينتصر على برشلونة في الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين