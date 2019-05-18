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إصدار 7.2 ملايين تأشيرة عمرة في ٢٠١٩

السبت 18/مايو/2019 - 12:57 م
إصدار 7.2 ملايين تأشيرة عمرة في ٢٠١٩
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الفجر السعودي
 
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أصدرت وزارة الحج والعمرة 7.222.369 تأشيرة حتى 11 رمضان الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 757.498 معتمرا، منهم 602.004 في مكة المكرمة، بينما يوجد 155.494 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمرا، بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

 جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء العمرة، وعدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، والذي بلغ 10.803 موظفين، منهم 8.946 من الذكور، و1.857 من الإناث. ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

وصول المعتمرين عبر المنافذ:

5.907.541 جوا

634.379 برا

97.375 بحرا

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية 1.454.684

الإندونيسية 922،018

الهندية 621،742

المصرية 510،119

الجزائرية 325،744

اليمنية 305،264

التركية 296،802

الماليزية 265،924
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