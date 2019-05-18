محافظ القليوبية: طبيب أوزائرة صحية بلجان إمتحانات الدبلومات الفنية لمواجهة الطوارئ 

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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أعمال سير إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 _ 2019 والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 18 مايو2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019 بـ 12 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات للدبلومات الفنية.



وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.



واطمأن "مرزوق" على جاهزية الإستراحات المخصصة لإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الإمتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.





ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 49 الف 946 طالب وطالبه منهم 20357 طالب وطالبة بالتعليم التجارى و25745 طالب وطالبة بالتعليم الصناعى و3844 طالب وطالبة بالتعليم الزراعى ويتم اداء الامتحانات امام 150 لجنة،مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات، بالاضافة إلى تجهيزالإستراحات المخصصة للمشرفين على إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.





