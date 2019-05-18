تعليم الشرقية: لن نتلقى أي شكاوى من امتحانات الدبلوم حتى الآن

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قال السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية لن تتلقى أي شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن وأن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي مشيرا إلى أن الطلاب أدوا امتحان مادة اللغة العربية ويؤدون حاليا مادة الدينية.



وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والتي انطلقت اليوم 79 ألف و215 طالب وطالبة أمام 220 لجنة امتحانية علي مستوي 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.



وكان رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أكد أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لآداء الامتحان.