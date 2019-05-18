الشربيني: ربات البيوت تابعت برامج الطبخ لأن «الدليفرى» مكلف

أبرز هؤلاء النجوم الآن الشيف شربينى، الذى يقدم برنامج «الشيف» على قنوات CBC سفرة، ومن قبله برامج «من كل بلد أكلة، وأكلة شهية ومطبخ الشربينى فى التليفزيون المصرى، و«سفرة دايمة» على قنوات الحياة، فالشربينى تاريخ طويل فى هذا المجال، بدأ مشواره من مصر ثم سافر إلى أوروبا وكانت أول محطاته ألمانيا، ومن العمل فى محل صغير انتقل إلى أحد الفنادق الكبرى التى يرتادها العرب، وذاع صيته حتى عاد إلى مصر واستلم عمله فى أحد الفنادق الكبرى كرئيس لقسم الطهاه، واستمر فى مجال السياحة والتدريب فى أوروبا حتى قرر الانتقال إلى التليفزيون، وعن هذه الفترة قال: إنه مع الأزمة التى حدثت فى مجال السياحة، بدأت أتواجد بشكل كبير فى مصر، وكانت البداية مع شريف مدكور ببرنامج «من كل بلد أكلة»، على قناة الأسرة والطفل، ثم انضم للبرنامج الشيفان حسن ويسرى، وبعدها عمل فى قناة «المجد»، ثم انتقل لقناة الحياة وقدم برنامج «ست الحسن»، مع دعاء عامر، وكانت الموضوعات تمس الجوانب الصحية للإنسان، ثم فكر مسئولو القناة فى إنتاج برنامج خاص به وبالفعل قدم برنامج «سفرة دايمة».



