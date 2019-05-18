الشربيني: ربات البيوت تابعت برامج الطبخ لأن «الدليفرى» مكلف
السبت 18/مايو/2019 - 11:50 ص
محمد عادل
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أبرز هؤلاء النجوم الآن الشيف شربينى، الذى يقدم برنامج «الشيف» على قنوات CBC سفرة، ومن قبله برامج «من كل بلد أكلة، وأكلة شهية ومطبخ الشربينى فى التليفزيون المصرى، و«سفرة دايمة» على قنوات الحياة، فالشربينى تاريخ طويل فى هذا المجال، بدأ مشواره من مصر ثم سافر إلى أوروبا وكانت أول محطاته ألمانيا، ومن العمل فى محل صغير انتقل إلى أحد الفنادق الكبرى التى يرتادها العرب، وذاع صيته حتى عاد إلى مصر واستلم عمله فى أحد الفنادق الكبرى كرئيس لقسم الطهاه، واستمر فى مجال السياحة والتدريب فى أوروبا حتى قرر الانتقال إلى التليفزيون، وعن هذه الفترة قال: إنه مع الأزمة التى حدثت فى مجال السياحة، بدأت أتواجد بشكل كبير فى مصر، وكانت البداية مع شريف مدكور ببرنامج «من كل بلد أكلة»، على قناة الأسرة والطفل، ثم انضم للبرنامج الشيفان حسن ويسرى، وبعدها عمل فى قناة «المجد»، ثم انتقل لقناة الحياة وقدم برنامج «ست الحسن»، مع دعاء عامر، وكانت الموضوعات تمس الجوانب الصحية للإنسان، ثم فكر مسئولو القناة فى إنتاج برنامج خاص به وبالفعل قدم برنامج «سفرة دايمة».
الشربينى له وجهة نظر وتفسير خاص لنجاح برامج الطبخ وانتشارها فهو يعتبر أن الجمهور فى البداية لم يكن يفضل برامج الطبخ، لأن ربات البيوت كان تركيزهن الأكبر على أكلاتهن وطبخهن فى المنزل، لكن مع التقدم التكنولوجى، بدأت ربات البيوت يطلبن الدليفرى الذى أصبح السنوات الأخيرة مكلفا فأصبحت تهتم بالتليفزيون وبرامج الطبخ حتى تستطيع أن تقدم لأسرتها أكلات المطاعم السريعة لكن من المنزل، لذلك أى قناة تنطلق لا بد من برنامج طبخ على خريطتها، لأنه أصبح عنصرا أساسيا مثل الدين والدراما والرياضة والتوك شو، لكن لا ينفى الشربينى وجود برامج طبخ لحشو فترات الهواء، ويعتبر أن المشاهد يدرك جيدا ويعرف الجيد من السيئ، وأكد أنه متابع جيد لبرامج طبخ كثيرة على الشاشات ليعرف ما تفعله هذه البرامج، ويطور نفسه باستمرار لأن المنافسة مستمرة، أما عن نجله علاء فأكد أنه أفضل منه حاليا.
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