الشيف حسن: الطبخ بيزنس يحقق عوائد مالية كبيرة ونسب مشاهدة عالية

الشيف حسن كمال هو أيضا من نجوم برامج الطبخ فى مصر ويكفى أن تقول «ياجمالو ياجمالو»، حتى تكتشف الشعبية والشهرة الكبيرة التى يملكها هذا الرجل، رحلته لم تكن مختلفة كثيرا عن الشربينى فهو خريج كلية السياحة والفنادق عام 1980، وعمل فى عدد كبير من الفنادق فى مصر وحقق شهرة فى مجاله لا بأس بها، ثم انتقل إلى أوروبا ليعمل فى أحد فنادق فرنسا الشهيرة، وبعد تجربة فى إحدى الدول العربية عاد إلى مصر ليبدأ مشواره على الشاشة، لكن وجهة نظره أن برامج الطبخ فى مصر هى هوجة لأنها تحقق عوائد مالية جيدة، تحقق نسب مشاهدة كبيرة فى نفس الوقت، ويرى أنه لا يوجد هذا الكم من برامج الطبخ فى أى دولة فى العالم، ولا يرى أنه ينافس أحدا لأنه لديه خبرة تزيد عن 25 عاما، ويمتلك رؤية وإحساسا خاصين به فقط لا يملكهما أى شخص آخر، وأكد حرصه الشديد على أن يلبى برنامجه طلبات كل الأذواق، فلا يستطيع أن يقدم أكلات الطبقات الغنية ولا يقدم أكلات فى متناول الأيدى المصرية البسيطة، ويعتبر الشيف حسن أن النظرة لمهنة الطباخ أو الشيف اختلفت تماما، وأنه سعيد بتغيير هذه الثقافة، وتذكر أن أحد أقاربه سخر منه عندما دخل كلية السياحة والفنادق والآن يتمنى أن يعمل أبناؤه فى المجال.