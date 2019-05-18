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طرق طبيعية لعلاج السعال في المنزل

السبت 18/مايو/2019 - 09:40 ص
طرق طبيعية لعلاج السعال في المنزل
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يعد السعال مرض من الأمراض الصدرية، يصيب القصبة الهوائية، وينتج في بعض الحالات عن رغبة الشخص المصاب بنزلات البرد الشديدة في التخلص من المخاط أو البلغم، تهاجم المريض أثناء فترات الليل المتأخرة، مما يسبب الأرق. في بعض الأحيان يستمر السعال الحاد لفترات طويلة حوالي 3 أسابيع، وإذا استمر لفترة أطول من الثلاث أسابيع يصبح السعال مزمنا.

أسباب السعال
عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية والتي تنتج عن نزلات البرد.
عدوى الجهاز التنفسي البكتيرية والتي تنتج عن الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، والسعال الديكي، والخانوق.
الربو
التدخين

علاج السعال في المنزل
علاج السعال بالعسل: أثبتت الدراسات أن العسل أفضل علاج للسعال بالإضافة إلي الماء الدافئ والليمون، ويفضل تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق، أو دهن الخبز بالعسل.

علاج السعال بالبروبيوتك حيث يقوم بالعمل على إعادة توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي مما يساعد على علاج السعال.

علاج السعال بالأناناس: حيث تحتوي جذور الأناناس على مادة البروميلين التي توجد في جذر ثمار الأناناس تعمل على تخلص الحلق من السعال والمخاط،  وللحصول على فائدة أكبر يمكن تناول شرائح الأناناس أو تناول عصير الأناناس ثلاث مرات يوميا.

علاج السعال بتناول كوب من النعناع الذي يعمل كمضاد للاحتقان.

علاج الأعشاب بالمارشميلو وهو أحد أنواع الأعشاب الذي يعمل على علاج التهابات الحلق والقضاء على السعال.

علاج السعال بالزعتر حيث يعالج مشاكل الجهاز التنفسي وذلك بإضافة ملعقتين إلي كوب من الماء المغلي.
علاج السعال بالمضمضة بالماء والملح.
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