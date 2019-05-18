طائرة مسيرة تتسبب في وقف مؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد
أفادت قناة "سي أن أن" الأمريكية
بالوقف المؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الخميس الماضي، بعد رصد طائرة
مسيرة في محيطها.
ونقلت القناة عن تصريح لمسؤول في وزارة
الخارجية الأمريكية: "يمكننا تأكيد التقارير حول تحليق طائرة مسيرة بالقرب من
السفارة الأمريكية في بغداد في 16 مايو الجاري".
وأضاف المسؤول: "أبلغ موظفو الأمن
في السفارة العاملين فيها بذلك، وعاد عمل السفارة إلى مجراه الطبيعي بعد أن تم التأكد
من أن الطائرة المسيرة لا تمثل أي تهديد لموظفينا وأجهزتنا".
ويأتي هذه الحادث على خلفية تصعيد التوتر
في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء
الماضي (15 مايو الجاري)، أمرا بسحب موظفي السفارة الأمريكية غير الأساسيين من العراق،
سواء العاملين في السفارة ببغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل.
وأفادت "سي أن أن" في وقت سابق
بأن المسؤولين الأمريكيين يعبرون عن مخاوفهم من إيران ويؤكدون أن طهران ووكلاءها في
المنطقة قد يستخدمون طائرات مسيرة لضرب مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هناك.
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