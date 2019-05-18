حرب بين "زيدان" وباريس سان جيرمان على "ندومبيلي"

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع ريال مدريد الإسباني على ضم تانجي ندومبيلي لاعب ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك فإن ندومبيلي هو المرشح الأول.

وأشارت إلى أنّ رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يراه نسخة أصغر سنًا من بول بوجبا.