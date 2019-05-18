رئيس سابق للبرلمان الأوكراني يرجح احتمالية اختفاء بلاده

رجح رئيس سابق للبرلمان الأوكراني احتمالية اختفاء الدولة الأوكرانية في الأعوام القليلة المقبلة.

وقال فلاديمير ليتفين، الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، على شبكة تلفزيون "نيوزوان" إن أوكرانيا ستخرج من حيز الوجود إذا لم يتم إنهاء نزاع دونباس خلال ولاية الرئيس الأوكراني الجديد (فلاديمير زيلينسكي) التي تدوم 5 أعوام.

وشدد ليتفين على ضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت. ومن أجل ذلك يجب إجراء المحادثات مع كل من بيده حل هذه المشكلة.

ونوه الرئيس السابق للبررلمان إلى أن أوكرانيا لا تستطيع تحمل استمرار الحرب، مشيرا إلى أن الناس يريدون الحياة ولا يريدون أن يُقتل أطفالهم.

واندلعت الحرب في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014 وأعلن أهالي دونباس رفضهم له، وأرسل حكام أوكرانيا الجدد قوات إلى المنطقة لقمع تمرد أهاليها، زاعمين أنهم يحاربون هناك روسيا المؤيدة للانفصاليين.

وقال مقربون من زيلينسكي الذي فاز مؤخرا في انتخابات رئاسة الجمهورية إنهم لا ينوون تغيير السياسة تجاه "الحرب مع روسيا".

وقد أظهر استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الأوكرانيين يريدون أن يفاوض زيلينسكي روسيا حول دونباس.