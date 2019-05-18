زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل أندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم السبت ، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع جنوب جزيرة جاوة الإندونيسية.

وبحسب المركز، سجلت الهزات الأرضية في تمام الساعة 01.51 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 297 كم جنوب شرق مدينة مدينة بادانغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو أضرار حتى الآن.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ. حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا. هذا و حصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.