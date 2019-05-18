معلومات تعرفها لأول مرة عن عمر الخيام Omar khayyam الذي يحتفل به جوجل اليوم

يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الراحل العظيم عمر الخيام، فيحل اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019 الذكرى الـ971 لميلاد الفيلسوف والشاعر العظيم Omar khayyam.





وفي السطور التالية نقدم لكم معلومات تعرفونها لأول مرة عن الشاعر العظيم وصاحب أشهر رباعيات في التاريخ "عمر الخيام".





مولده وأسمه الحقيقي

اسمه الحقيقي جياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام، ولد عام 1048، وتوفي عام

1131، و الخيّام هو لقب والده، حيث كان يعمل فى صنع الخيام.





ولد فى مدينة نيسابور، خراسان، إيران ما بين 1048 م، وهو عالم وفيلسوف وشاعر فارسى مسلم، يذهب البعض إلى أنه من أصول عربية.

كما أن عمر الخيام وضع تقويما سنوياً بالغ الدقة، وقد تولى الرصد في مرصد أصفهان، كما وضع نظم المعادلات التكعيبية وحاول حلها كلها، وتخصص فى الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ، وقد طلب منه السلطان ملكشاه سنة 467 هـ/1074 م مساعدته فى تعديل التقويم الفارسى القديم.





سبب شهرته

وترجع شهرته إلى عمله فى الرياضيات، حيث حلَّ معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، وكان أول من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط، وصاحب الرباعيات المشهورة.





أشهر مؤلفاته

ومن مؤلفات عمر الخيام "شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس، الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم مركب منهما، رسالة فى الموسيقى، وتوفى ما بين 1123 و1124 م.