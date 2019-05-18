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رودريجو بديل بوسكيتس في برشلونة

السبت 18/مايو/2019 - 07:36 ص
رودريجو بديل بوسكيتس في برشلونة
رودريجو
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ريهام عبد المحسن
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ​برشلونة​ الإسباني اقترب من ضم رودريجو نجم أتلتيكو مدريد واستقر على دفع الشرط الجزائي في عقده لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن البرسا استهدف الحصول على خدمات رودريجو من أجل تدعيم مركز خط الوسط استعداداً للموسم المقبل عقب تراجع مستوى سيرجيو بوسكيتس وتقدمه في السن.

 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي مستعدون لدفع الشرط الجزائي في عقد روديجو مع الأتلتيكو والبالغ 70 مليون يورو.

 

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد يضع عينيه على ماركوس يورينتي نجم ريال مدريد بديلا لنجم وسطه في ظل اهتمام كبار أوروبا بضمه.

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