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أليكسيس سانشيز على رادار انتر ميلان

السبت 18/مايو/2019 - 06:37 ص
أليكسيس سانشيز على رادار انتر ميلان
سانشيز
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية يوم الجمعة بأن مانشستر يونايتد مستعد لخسارة نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترفض رحيل سانشيز إلى إنتر ميلان مجانًا في الصيف المقبل من أجل التخلص من راتبه الكبير والبالغ 505 آلاف إسترليني أسبوعيا.

 

وكشفت الصحيفة الإيطالية بأنه على الرغم من ذلك قد لا تتم الصفقة بسبب الراتب المرتفع لسانشيز.

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هدف إنتر ميلان الرئيسي في الميركاتو الصيفي هو فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا والذي يطمح يوفنتوس أيضًا في ضمه.

 

ويقدم سانشيز مستويات مخيبة مع مانشستر يونايتد منذ قدومه للفريق من آرسنال في يناير الماضي في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مختاريان.

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