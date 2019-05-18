طريقة عمل البيتزا بالجمبري



مكونات حشو البيتزا بالجمبري

تعد البيتزا بالجمبري من أنواع البيتزا المرغوبة والمحببة للكثيرين، وإليكم أسرع طريقة لعمل البيتزا بالجمبري.

4 كوب دقيق.

ملعقة ملح.

4 معالق زيت نباتي.

2 ملعقة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ونصف ماء.

4 معالق لبن.

كيلو جمبري مقشر.

8 معالق صلصة طماطم.

ملعقة ثوم بودرة.

حبة فلفل أخضر.

2 حبة طماطم.

2 حبة بصل شرائح.

ملعقة بصل بودرة.

كوب ونصف جبن موتزريلا.

شرائح زيتون أسود.

4 معالق زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.



طريقة تحضير البيتزا بالجمبري

إضافة السكر والخميرة إلى كوب من الماء الدافئ، وتركه حتى تصبح الخميرة في أعلى الكوب.

وضع الدقيق والملح والزيت في إناء.

إضافة الخميرة إلى الدقيق، ثم يتم خلط المكونات جيدًا.

الاستمرار في الخلط، حتى الحصول على عجينة لينة.

ترك العجينة لمدة 60 دقيقة حتى تختمر، ويجب وضع العجينة في مكان دافئ خلال عملية التخمير.

تنظيف الجمبري بشكل جيد جدًا.

وضع الجمبري في إناء مع إضافة الثوم المطحون والفلفل الأسود.

تسخين الزيت بالمقلاة على النار.

بدء قلي الجمبري حتى الحصول على لون برتقالي.

تحضير الفرن الكهربائي على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نفرد العجين في صينية بها القليل من الزيت، مع الحرص على أن تكون رقيقة السماكة.

ترك سم داخل الصينية من عند أطراف العجينة.

وضع الصلصة على سطح العجينة مع الفرد على كامل سطح البيتزا.

إضافة شرائح الفلفل الأخضر والطماطم والزيتون الأسود والبصل.

إضافة حشوة الجمبري إلى عجينة البيتزا وتوزيعها على العجين بالكامل بالإضافة إلى الجبن الموتزريلا.

إدخال البيتزا في الفرن؛ لإجراء عملية التسوية لمدة تتراوح من خمسة عشرة دقيقة وحتى عشرون دقيقة.

إخراج الصينية من الفرن عند النضج.

تقطيع البيتزا على شكل مثلثات أو حسب الرغبة، وتقديمها في طبق التقديم وتزينها بالقليل من البقدونس، كما يمكن تقديم البيتزا مع أصابع أو شرائح البطاطس المحمرة المقرمشة.



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البيتزا بالجمبري من الأكلات التي نشأت في تركيا واليونان، ثم انتقلت إلى إيطاليا بعد ذلك، وتعتبر البيتزا من أسهل وصفات أطباق المعجنات، التي يمكن تحضيرها بالعديد من النكهات والحشوات التي تلبي وترضي جميع الأذواق.