فوائد الخس لتنشيط الكبد وعلاج القولون العصبي

Advertisements

فوائد الخس كثيرة، حيث يعتبر من أغنى الخضروات بفيتامين، ب 1، ج، ه، وزيوت دهنية، وبروتين، ونشويات وعناصر الكالسيوم والفسفور والحديد، كما أنه قليل السعرات الحرارية جدًا.



ويمكن استخدامه فى برامج التخسيس والرجيم خاصة الأجزاء الداخلية منه التى تتسم بالمرارة، فهى تساعد أيضًا على التمثيل الغذائي الطبيعي وإذابة الدهون الداخلية المتراكمة بالجسم.



ومن فوائد الخس أيضا، استخدامه بنجاح فى علاج الاستسقاء، أى احتباس البول فهو مدر جيد للبول، كما أنه يزيل الحصوات من الكلى ويفيد فى علاج المصابين بالنقرس وتورم القدمين، كما أن له تأثير خافض للحرارة إذ أنه يزيد من إفراز العرق بصورة طبيعية لذلك يستهلك أحيانًا بكميات كبيرة كمطهر لمسام الجلد (معرق).



كما أن من فوائد الخس العمل على تهدئة المعدة وإزالته للانتفاخات والاضطرابات المعوية، ويفيد فى علاج القولون العصبى، ومهدىء لتشنج الأمعاء، كما أنه يكافح حالات الأرق ويساعد على النوم الهادىء إذ استخدم مع البصل بانتظام.



ومن فوائد الخس أيضًا مضاد للحساسية لاحتوائه على مادة الهيستامين، ويزيل الاحتكاك وحالات الطفح الجلدى، ويفيد فى حالات انسداد الأنف المصاب بالحساسية، خصوصًا الربيعية، كما يستعمل في علاج الأمراض النفسية لأنه مهدىء ببأعصاب ومزيل للتوتر وحالات الإحباط، والاكتئاب.



مسببات فوائد الخس:

و من المعروف أن الأوراق الخارجية الخضراء للخس غنية بالحديد والكلوروفيل الذى يعالج ضعف الدم ويقوي الجسم، كما أن الكلوروفيل مزيل لروائح الفم والجسم الكريهة ورائحة العرق لأنه مضاد طبيعي للفطربات المسببة للرائحة، وأجزائه الداخلية مفيدة لعلاج خفقان القلب وزيادة الضربات.



طرق الاستفادة من فوائد الخس:

و استهلاك الخس مع الليمون الحامض يعتبر فاتح للشهية ولذلك يستخدم فى إعداد السلطات، كما أنه منشط للكبد والدورة الدموية خاصة عند السيدات، لذلك يمنع استهلاكه فى مواعيد الدورة الشهرية إذ كانت طبيعية، ويستخدم فقط إذا كان هناك عسر فى الطمث.



ولكن يجب التنبيه بالنسبة للرجال أن الإكثار من تناوله يضعف الطاقة الحيوية، ويؤدي إلى فتور الرغبة، لذلك لا ينصح به لكبار السن أو المصابين بأمراض الاضطراب والعجز، ولا ينصح به كذلك للمصابين بأمراض الشرايين أو الدورة الدموية.

