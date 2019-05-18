

البقاء بعيدا عن الأماكن التى ترتفع بها درجات الحرارة حتى لا يعرق الشعر ويضره.



استخدام الشامبوهات الخاصة بالكيراتين، والابتعاد عن الشامبوهات الأخرى التى قد تضر بالكيراتين لاحتوائها على كلوريد الصوديوم.



استخدام المنتجات المخصصة من البلسم وحمام الكريم الذي يدخل الكيراتين فى مكوناته لتعويض الشعر بالكيراتين الذي فقده خلال غسله.



الابتعاد عن النزول في البحر في حالة الذهاب إلي المصايف حيث ترتفع نسبة الكلور في المياه المالحة.



الابتعاد عن استخدام مجففات الشعر مثل الاستشوار والمكواه باستمرار حتى لا تضر الشعر، ويعرض خصيلات الشعر للتقصف.



الابتعاد عن استخدام الزيوت والكريمات بعد غسله حتى لا تضر بالشعر.



يفضل صبغ الشعر قبل المعالجة بالكيراتين، ولكن في حالة عمل الصبغة بعد الكيراتين فمن الممكن استخدام الصبغات التى لا تحتوى على مادة الأمونيا التي لا تتناسب مع الكيراتين المعالج للشعر.



يفضل استخدام الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر مثل زيت الزيتون، وزيت الخروع، وغيرهم من الزيوت الطبيعية.

الابتعاد عن استخدام التوك رابطات الشعر والمشابك خلال الثلاثة أيام الأولى بعد الكيراتين.



تجنب استخدام مثبتات الشعر مثل الجل والكريمات وغيرها من مستحضرات التجميل التي تضر بالشعر، حيث أن الشعر لم يعد بحاجة إلي استخدامها بعد فرد الشعر بالكيراتين، خاصة للشباب.



فوائد الكيراتين للشعر

يعطي الشعر ملمس ناعم، ومظهرا لامعا، ويجعله منسدلا كالحرير، ويعالج تجعيد الشعر ويجعله لا يحتاج إلى وقت طويل لتمشيطه وتصفيفه في أي وقت، وتستمر فترة بقاء الكيراتين في الشعر لمدة 6 شهور في حالة اتباع نصائح العناية بالشعر بالطريقة الصحيحة.

طرق العناية بالشعر بعد الكيراتين: يلجأ الكثير من الصبايا إلي معالجة الشعر باستخدام الكيراتين، لكن الكثير منهم يجهل طرق العناية بالشعر بالطريقة الصحيحة بعد معالجته بالكيراتين، وهي خطوة مهمة جدا للحصول علي أفضل النتائج لفترة طويلة، لذلك نقدم لكم بعض النصائح الهامة للعناية بالشعر بعد الكيراتين.الابتعاد عن ربط الشعر وتركه منسدلا بعد عمل الكيراتين حتى لا يتجعد خاصة في الأسبوع الأول بعد الكيراتين.