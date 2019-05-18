إدارة طهطا تفاضل بين 3 أسماء لتدريب الفريق

يكثف مجلس إدارة طهطا الرياضى برئاسة الدكتور عادل حلمى من وضع الرتوش النهائية للإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول لتولى المسؤلية الفنية استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، خلفا للمدير الفنى السابق أشرف السيد والذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالى.

وعلم "الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة طهطا استقر على 3 مدربين وذلك للمفاضلة بينهما لاختيار أحدهم لتولى المنصب، وتمثلت الترشيحات النهائية فى طارق العريان المدير الفنى السابق لمركز شباب ناصر ملوى و إكرامى عبد العزيز لاعب المحلة والمدير الفنى السابق لفريق المياه وابراهيم شبانه المدير الفنى السابق لنادى الفيروز .

وأنهى طهطا الموسم الحالى محتلا المركز التاسع برصيد 33 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .