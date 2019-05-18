المقاومة الإيرانية: موت نظام ولاية الفقيه أمر محتوم

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قالت المقاومة الإيرانية إن تكالبات خامنئي بعد التفجيرات في الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، هي السبيل الوحيد لمواساة وتهدئة القادة الخائفين وعناصره المذعورين، مؤكدة أن النظام بذلك سيتورط أكثر في المستنقع.



وأضافت المقاومة أن خامنئي يخشى من أمريكا والحرب، ويظن أنه قادر على الحفاظ على نظامه بالقمع والانكماش، مبينة أن أعمال المهرّج ظريف في الخارج، وحملات التنكيل التي يقوم بها الملا السفاح رئيس جهاز القضاء، والملا الجلاد علوي، وزير المخابرات داخل البلاد، والأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحرسي سليماني في المنطقة، لم ولن تجديهم نفعًا.



وأكدت المقاومة أن الحرب الرئيسية مع نظام ولاية الفقيه القذر، هي الحرب بين الشعب الإيراني وجيش التحرير، ومعاقل الانتفاضة من جهة، والنظام من جهة أخرى، مشددة أن موت نظام ولاية الفقيه أمر محتوم لابد منه.

